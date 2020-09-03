Музей Дербента запустит в Астрахани фотопроект, посвященный религиозным атрибутам

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Музей истории мировых культур и религий из дагестанского города Дербента откроет фотовыставку с дополненной реальностью в Астраханском краеведческом музее 4 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба дербентского музея.

"4 сентября в Астраханском краеведческом музее состоится открытие выставочного проекта с дополненной реальностью "Сакральный атрибут" из дербентского Музея истории мировых культур и религий. Фотопроект "Сакральный атрибут" является одной из составных частей многогранного событийно-выставочного проекта "Открытые храмы", рассказывающего о храмовой традиции и религиозной культуре представителей разных вероисповеданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный фотопроект позволил показать церковную жизнь с другой стороны, и рассказать о ней через фотографии, автором которых является сотрудник музея, многократный победитель Международного евразийского конкурса "Арт-география" Андроник Мурадов.

"Для фотосъемок в основном были использованы те предметы, которые находятся в постоянной выставке Музея истории мировых культур и религий. Кроме того, на фотографиях запечатлены моменты богослужения, во время которых используется тот или иной сакральный атрибут. Автором также были созданы интересные композиции, где были воссоединены предметы, относящиеся к разным религиозным культурам: иудаизму, христианству, исламу и буддизму. Таким образом была продемонстрирована их важность для тех, кто исповедует ту или иную религию, и общность некоторых смыслов", - отмечает пресс-служба.

Каждая фотография сопровождается небольшим текстом, раскрывающим суть и назначение предмета. Отдельные разделы посвящены наиболее известным и важным атрибутам - священным книгам и четкам. "Чтение и счет молитв есть во всех религиозных традициях. У сакральных предметов разные названия и форма, но в конечном счете все они имеют общее для всех и каждого содержание - служение Богу", - поясняет пресс-служба.

Кроме того, посредством данного проекта зритель одновременно знакомится и с музейной коллекцией. "Современные технологии дополненной реальности позволили коллективу музея сделать этот проект более привлекательным, особенно для молодежи. Если зритель, выбрав фотографию, наведет на нее свой телефон или планшет и отсканирует ее, то на экране отобразится экспонат, но уже в движении. Такой принцип подачи информации позволяет уже реализованным проектам приобрести вторую жизнь, что максимально вовлекает зрителя, особенно юного, в процесс получения новой информации в виде игры", - заключила пресс-служба.