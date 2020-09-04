В КЧР День республики отметят без проведения массовых мероприятий

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии приняли решение об отказе от массовых мероприятий в День республики и города Черкесска. Впервые в праздничный день в регионе одновременно откроют новые объекты в 12 муниципальных городах и районах республики, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации по поручению главы республики Рашида Темрезова было решено минимизировать праздничные мероприятия и провести праздник в другом формате <…> в день республики впервые одновременно во всех 12 муниципальных городах и районах Карачаево-Черкесии откроются 12 новых объектов - социальной, инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства", - говорится в сообщении.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября. В 2020 г. исполняется 28 лет со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отмечает 195-ю годовщину основания.

КЧР - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.