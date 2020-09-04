Кадыров поручил правительству оказывать содействие в самореализации молодым талантам

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручили правительству активнее выявлять молодые таланты среди населения и оказывать им содействие в самореализации. Об этом Кадыров написал на своей странице во "Вконтакте".

"Я поручил кабинету министров Чеченской Республики активнее выявлять молодые таланты среди населения, оказывать всяческое содействие их самореализации. Особенно это касается сферы культуры, спорта и образования. Нам недостаточно ограничиваться воспитанием молодежи. Мы должны в первую очередь помочь молодым людям встать на ноги и найти свое место в жизни", - говорится в сообщении.

По его словам, наряду с решением социально-экономических вопросов и повышением благосостояния населения является важным и необходимым сохранение традиционных нравственных устоев.

"Для реализации этой задачи нужно выработать эффективное противодействие пропаганде принципов вседозволенности и извращенной свободы совести, которая в последнее время активно продвигается в интернете. Иначе наше молодое поколение рискует полностью лишиться морального облика, национального самосознания, многовековой культуры и религии, за сохранность которых веками сражались наши предки", - отметил глава Чечни.

Кадыров назвал одним из наиболее эффективных способов противодействия "чуждой идеологии" духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения, которое не будет ограничиваться скучными лекциями в учебных заведениях. "Необходимо выработать новые и интересные подходы к подаче информации, усилить присутствие в интернет-пространстве, на социальных площадках", - добавил он.