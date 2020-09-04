Флористы Северного Кавказа собрались на фестиваль цветов в Нальчике

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Флористы из разных регионов Северного Кавказа собрались в Нальчике (Кабардино-Балкария) на фестиваль цветов, где представили композиции из живых цветов, сухостоев и различных видов деревьев и кустарников, сообщила ТАСС в пятницу директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"В этом году у нас участвуют не только флористические магазины, но и ландшафтные дизайнеры, они приехали из разных регионов Северного Кавказа (Ставрополье, Северная Осетия), были заявки и из других регионов России и зарубежья, но из-за пандемии мы не смогли их пригласить. Участие в фестивале бесплатное, каждого разместили в модульных домиках, изготовленных специально для фестиваля, изготовили большие арт-объекты, а для детей сделали "город мечты" из картонных домиков, который они завтра смогут разрисовать", - рассказала Шухостанова.

В рамках фестиваля пройдет воркшоп для детей, выставки цветов, арт-терапия для детей, лекции для взрослых на тему "Как обустроить свой балкон" и многое другое. "Каждый найдет что-то интересное для себя, а сегодня у нас открытие, играет духовой оркестр. Приглашаем всех жителей города, республики, гостей, чтобы они пришли, погуляли, получили удовольствие", - добавила она.

Во второй день фестиваля ожидается выступление государственного симфонического оркестра филармонии Республики Адыгея под открытым небом. "Мы мечтали об этом давно, и вот смогли осуществить свою мечту. Симфонический оркестр будет играть под открытым небом, здесь у нас на фестивале", - добавила она.

Фестиваль цветов в Нальчике проводится 4-6 сентября второй раз. В прошлом году в рамках фестиваля сотрудники Совхоза декоративных культур Нальчика создали монументальный арт-объект - макет горы Эльбрус из мелкого декоративного камня, возле которого с удовольствием фотографировались зрители. В центре Нальчика прошел показ цветочных мод, выступили артисты уличных театров, а завершился фестиваль гала-концертом "Бал цветов".