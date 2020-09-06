Экипажи самолетов Ту-142 Северного флота выполнили ледовую разведку в Арктике

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Экипажи самолетов дальней противолодочной авиации Северного флота провели ледовую разведку в Арктике по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки флота. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Северного флота.

"Два экипажа противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 выполнили полет в высоких арктических широтах. Одной из задач летчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время полета экипажи самолетов Ту-142 отработали также пилотирование над безориентирной местностью, провели наблюдение за фактическим состоянием ледовой обстановки в морях российского сектора Арктики и другие поставленные задачи. После выполнения полетного задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

На флоте уточнили, что полученная от летчиков информация о ледовой обстановке была передана на флагман арктической группировки Северного флота - большой противолодочный корабль "Североморск", где развернут походный штаб под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева.

В ближайшее время корабли и суда обеспечения: большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец" приступят к плаванию в сложных ледовых условиях и форсированию пролива Вилькицкого, соединяющего Карское море с морем Лаптевых.