Турпоток на горнолыжные курорты СКФО в августе увеличился на 60%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рост туристического потока на курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в августе 2020 года составил 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев в интервью телеканалу РБК.

"С момента открытия, это примерно середина июля месяца, мы видим колоссальный интерес именно туристов к горному туризму. То есть колоссальный интерес у людей, которые сегодня приезжают к нам, чтобы уединиться, я так скажу, в горах, чтобы уйти куда-нибудь в уединенное место, там, где никого нет, где [можно] спокойно провести время с собой, с семьей и получить массу впечатлений от горного туризма. <...> За август месяц по сравнению с прошлым годом рост турпотока составил порядка 60%", - сказал он.

При этом генеральный директор КСК отметил, что вынужденный простой на курортах провели с пользой, обновили инфраструктуру. "Те события, которые связаны с коронавирусом, имели определенное влияние на наши курорты. Мы фактически до середины июля с конца марта были закрыты. <...> Вместе с тем, это время для нас не прошло даром, мы определенную работу провели по обновлению той инфраструктуры, которая есть, по ремонту каких-то основных средств", - сказал он.

Говоря о динамике туристического потока, Тимижев отметил, что увеличение числа туристов происходит ежегодно, а не только в текущем году в связи с закрытием иностранных направлений. "Да, вы можете сказать, что это связано с тем, что границу закрыли и все поехали на российские курорты, но я бы здесь не был бы так однозначен, потому что динамика туристического потока на горные курорты, которую мы наблюдаем в последние два-три года, свидетельствует о том, что у нас ежегодно порядка 20-30% идет темп роста <...>. Это очень хорошая, я считаю, динамика, и она стабильно выдерживается, и летний период, который сейчас проходит, об этом 100% свидетельствует", - отметил он.

При этом Тимижев подчеркнул, что летний период отдыха на курортах СКФО еще продолжается. "У нас на курортах Северно Кавказа летний период еще не закончился. <...> Мы считаем, что летний период у нас закончится ближе к ноябрю месяцу, <...> и я думаю, что мы тихо, плавно из летнего сразу перейдем в зимний период", - сказал он.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Матлас" (Дагестан), "Цори" и "Армхи" (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).