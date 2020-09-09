Емкости с опасными химикатами на заводе-банкроте под Красноярском передали Росимуществу

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Объекты предприятия-банкрота АО "Завод полупроводникового кремния" (ЗПК) в Железногорске Красноярского края, в том числе восемь емкостей с взрыво- и пожароопасным веществом хлорсианом, передали в собственность межтерриториального управления Росимущества. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Об опасности хранящихся на обанкротившемся заводе на территории закрытого административно-территориального образования Железногорск 400 куб. м (180 тонн) хлорциана в июле на своих страницах в соцсетях написал вице-спикер краевого заксобрания Алексей Кулеш. Он отметил, что емкости с веществом много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии. Правительство региона создало рабочую группу по ликвидации склада. В августе прокуратура региона заявила о нарушениях в действиях межтерриториального управления Росимущества, которое не принимало в собственность объекты завода-банкрота.

"В настоящее время объекты на территории ЗПК переданы в собственность межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Фактический объем и состав вещества, находящегося в каждой из восьми емкостей, будет установлен на основании заключения специальной комиссии", - говорится в сообщении. По данным региональных властей, руководство управления Росимущества намерено привлечь федеральное финансирование для утилизации.

Также специалисты краевого Минэкология взяли пробы почвы и воздуха, которые показали, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Ранее правительство региона сообщало, что опасности для населенных пунктов и населения и рисков возникновения чрезвычайной ситуации нет.

Первая очередь завода полупроводникового кремния запустили в Железногорске в 2008 году. В 2017 году завод признали банкротом.