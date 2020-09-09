Лучшие ученики школы альпинизма в Карачаево-Черкесии совершат восхождение на Эльбрус

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Лучшие ученики школы альпинизма Peak of Europe в Карачаево-Черкесии получат возможность подняться на Эльбрус, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) имени У. Д. Алиева.

"В рамках альпийской школы лидерства и командообразования Peak of Europe в поселке Архыз на Софийской поляне прошли очередные учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие 30 человек в составе четырех команд. <…> Участникам, успешно прошедшим испытания, вручили значки "Альпинист России". А лучшие из них смогут совершить восхождение на высочайшую точку Европы - Эльбрус", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, занятия в школе проходили на протяжении 12 дней. Участники проживали в лагере, организовывали полевую кухню, соревновались в ходьбе в связках, использовании страховочной системы, обучились оказывать доврачебную помощь и помогать спасателям при эвакуации в горах. Занятия проводились опытными инструкторами.

Как отметил руководитель проекта, начальник Управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ Расул Динаев, в проекте приняли участие не только начинающие альпинисты. "Наша альпийская школа выпустила в этом году не только "значкистов", но еще и 11 участников, выполнивших нормативы на третий разряд. Для этого они помимо теоретической и практической подготовки совершили восхождения на вершины Кёль Баши, Батак, Пештера и 60 лет КЧАО по маршрутам 1Б, 2А ,2Б и 2Б соответственно. Наша команда уверена, что проект растет и развивается не только в плане расширения географии, но и в повышении планки при работе с молодежными командами с использованием методик командообразования, используемых в альпинизме", - привели в пресс-службе слова Динаева.

Школа Peak of Europe организована КЧГУ имени У. Д. Алиева по гранту Федерального агентства по делам молодежи для формирования и развития лидерских качеств у молодых людей.