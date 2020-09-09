В Пятигорске открылся фестиваль "Осенний культурный марафон"

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Осенний культурный марафон" Российского фонда культуры, который приурочен к 240-летию Пятигорска, в среду открылся в городе-курорте творческой встречей с актрисой и телеведущей Надеждой Михалковой. В течение нескольких дней в городе-курорте пройдут встречи с известными артистами, концерты, спектакли и выставки, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Подарком от Российского Фонда культуры к 240-летнему юбилею курорта стал большой творческий фестиваль, который соберет в Пятигорске целую плеяду знаменитых деятелей искусства. Так на открытой веранде Академической галереи города в среду состоялась творческая встреча с младшей дочерью Никиты Михалкова - Надеждой Михалковой", - сообщили в пресс-службе.

Михалкова рассказала о том, как снималась в детстве в фильмах своего отца Никиты Михалкова. "С четырех лет я снималась сначала в документальном фильме "Анна от 6 до 18", где у меня была небольшая роль <...> А уже когда папа снимал "Утомленные солнцем", мне исполнилось семь лет, я пошла в школу, заняла место за партой, и дальше я не вернулась туда год, наверное. Я училась все время на площадке, площадка стала моим местом жизни, поэтому я даже не разделяла свою обычную жизнь от места, где я работаю", - рассказала Михалкова.

По ее словам, в настоящее время дети, которые снимаются в кино, выполняют установки режиссера "без лишней скромности". "У меня много партнеров, среди которых есть дети. Они все очень артистичные, открытые, незакомплексованные, чего нельзя было сказать обо мне. Я была достаточно закрытым ребенком в детстве, я по-другому действовала в кадре, чем они", - добавила актриса.

После общения со зрителями актриса посетила памятник своему дедушке - известному детскому писателю Сергею Михалкову, установленном в городе-курорте, и побывала в школе № 1, где он учился.

Помимо Надежды Михалковой творческие встречи пройдут с автором детективных и исторических романов Леонидом Юзефовичем, художником-иллюстратором Юрием Богачевым, народной артисткой Ларисой Лужиной, победительницей шоу "Голос 60+" Лидией Музалевой, композитором Григорием Гладковым, автором мультсериалов "Фиксики" и "Смешарики" Игорем Шевчуком. Кроме того, со спектаклем выступит театр пластики рук "Hand made" (г. Санкт-Петербург), а в Лермонтовской галерее с 7 по 14 сентября будет работать выставка лучших портретов выдающихся личностей российского фотографа Сергея Берменьева.