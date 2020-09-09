Первый сквер построили в селе Дарваг в Дагестане по региональному проекту

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый сквер с детской площадкой, беседкой и скамейками для отдыха построили в одном из крупных населенных пунктов Табасаранского района Дагестана - селе Дарваг - в рамках республиканского проекта "Мой Дагестан - комфортная городская среда". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации района.

"В селе Дарваг состоялось открытие сквера, который построили в рамках реализации республиканского проекта "Мой Дагестан - комфортная городская среда". Это первый сквер в истории данного населенного пункта, который является одним из крупных сел Табасаранского района. Общая стоимость строительных работ составила более 2 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь сквера составляет 700 кв. метров. "В сквере построена детская площадка, где установлены малые архитектурные формы для детей, беседка и скамейки для отдыха взрослого населения, урны, устроены тротуары, освещение, а также металлическое ограждение, проведены работы по озеленению всей территории", - уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что сквер расположен в центральной части села, что удобно для сельчан. "Надеемся, что им здесь будет комфортно проводить свое время", - заключил собеседник ТАСС.

По данным администрации Табасаранского района, в Дарваге на сегодня проживает более 3,3 тыс. человек, в основном население занимается виноградарством, садоводством. В селе есть две школы, один детский сад, есть врачебная амбулатория.

В Дагестане с 2019 года идет реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач послания главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики 2019 года.