Крупнейший агрокомплекс Ингушетии запустит вторую очередь производства в 2021 году

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Крупнейший агрокомплекс Ингушетии по выращиванию овощей закрытого грунта "Сунжа" намерен запустить в 2021 г. вторую очередь на 20 га. При расширении предприятие планирует увеличить перечень производимых овощей и наладить производство цветов для озеленения населенных пунктов республики, рассказала ТАСС главный агроном предприятия Елена Каракечба.

В конце мая 2019 г. в Ингушетии была открыта первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В том же году был собран урожай томатов объемом более 2 тыс. т.

"Вторую очередь мы планируем запустить в 2021 г. В связи с возникшими в этом году проблемами, вызванными пандемией коронавируса, поскольку поднялись цены, а металлоконструкции и основное оборудование у нас импортное, запуск второй очереди, которая планировалась в этом году, мы перенесли на следующий. Строительство уже начато, собираются конструкции на первый пятигектарник, прокладываются коммуникации", - сказала Каракечба.

Томаты для всей страны и на экспорт

На данный момент предприятие работает с крупными торговыми сетями, а также осуществляет поставки в другие регионы страны.

"Пока при запуске первой очереди десяти га томатов хватает только на реализацию в крупных сетевых магазинах, близлежащих рынках, а также мы поставляем томаты в Адыгею, Кабардино-Балкарию, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Мы считаем, что этого мало, заявленная урожайность на конец года составляет около пяти тыс. т, в прошлом году, после запуска, мы собрали вполовину меньше. Когда мы запустим вторую очередь в 20 га, объемы увеличатся в несколько раз", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на данный момент предприятие занимается выращиванием монокультуры - томата.

"На данный момент планируемый объем урожая - 50 кг с одного квадратного метра, не каждый агрокомбинат на старте достигает таких результатов, у нас очень высокая планка. Здесь у нас два основных сорта: манар - кистевой и среднеплодный томат и физума - это крупные красные томаты более 220 грамм, с хорошими вкусовыми качествами", - отметила агроном.

Каракечба уточнила, что предприятие планирует расширять географию поставок как внутри страны, так и отправлять помидоры на экспорт.

"Мы уже предприняли попытки поставки томатов в Саудовскую Аравию, отправили им образцы на рассмотрение, понравится ли им качество, вкус, и, чтобы вообще понять, как и в каком состоянии доедут томаты до пункта назначения. На данный момент ждем ответа, но планы и предварительные договоренности по экспорту уже есть. Нам необходимо будет проработать хорошую логистику, чтобы при запуске второй очереди и с большими объемами производимых овощей начать экспорт", - сказала Каракечба.

От овощей до цветов

Сейчас агропредприятие заказывает рассаду и сталкивается с различными сложностями, но после запуска второй очереди на территории "Сунжи" появится и свой собственный рассадный комплекс.

"При запуске второй очереди намерены создать рассадный комплекс для выращивания рассады томатов, огурцов, что значительно облегчит нам производство. Предварительно, во второй очереди мы планируем выращивать, кроме томатов, огурцы, красный болгарский перец", - отметила главный агроном.

Как рассказала Каракечба, предприятие не намерено останавливаться на производстве овощей. В рассадном комплексе также будут выращивать и цветы.

"Также у нас есть планы по выращиванию однолетних культур для озеленения и украшения муниципалитетов, это разные цветы. При получении заказа от местных администраций населенных пунктов, под этот заказ мы будем высаживать рассаду на цветы, и с учетом возможности, продавать ее населению для украшения и озеленения придомовых территорий, дворов", - добавила она.

Новые кадры

Сейчас предприятие планирует начать работу по поиску новых кадров, которые будут работать здесь после запуска второй очереди. Каракечба рассказала, что руководство предприятия планирует посетить местные учебные заведения и предложить студентам работу в агрокомплексе, чтобы не приходилось привлекать иногородних специалистов.

"Сейчас мы обеспечены кадрами в полном объеме, но при запуске второй очереди нам нужны будут грамотные специалисты, потому будем отбирать самых перспективных учеников", - резюмировала главный агроном.