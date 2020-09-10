{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Сахалина утвердили размер компенсации на лечебное питание для детей-инвалидов

Родители детей с гастростомой станут ежемесячно получать 53 тыс. рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Семьи детей-инвалидов с гастростомой смогут ежемесячно получать 53 тыс. рублей за приобретенные энтеральные смеси и системы питания для ребенка, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинской областной думы.

По данным пресс-службы, депутаты приняли поправки "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" и поправки в статью 12 регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области".

"Теперь по заявлению одного из родителей ребенка-инвалида с гастростомой ежемесячная компенсация предоставляется в виде аванса из расчета 53 тыс. рублей в месяц на период, указанный в заявлении, но не более чем на шесть месяцев, с последующим перерасчетом после предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные расходы", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, инвалидам теперь также будут выплачивать аванс на расходы по оплате проезда к местам отдыха и обратно, а после делать перерасчет по фактическим тратам.

Теги
РоссияСахалинская область
Пандемия COVID-19
В Северной Осетии более 900 млн рублей направят на выплаты медикам и обучение студентов
Всего в бюджет республики направили более одного млрд рублей
Читать полностью