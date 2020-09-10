Объединение институтов развития СКФО позволит работать с проектами в режиме одного окна

ТАСС, 10 сентября. Объединение Корпорации развития Северного Кавказа и АО "Курорты Северного Кавказа" позволит оптимизировать работу обеих структур и создать эффективную систему работы с инициаторами и участниками инвестиционных проектов в режиме одного окна. Такое мнение высказал в четверг ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член совета директоров АО "КРСК" Максим Фатеев.

В июне в Минэкономразвития России сообщили о планах по реорганизации институтов развития Северо-Кавказского федерального округа - объединении Корпорации развития Северного Кавказа и акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" (КСК). В сентябре планы по объединению двух структур в интервью ТАСС подтвердил вице-премьер РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

"Я думаю, структура [после объединения] станет сильнее и умнее. Зачем нам две структуры, когда каждая из них направлена на развитие Северного Кавказа, зачем содержать большой неповоротливый аппарат, когда нужно работать быстро, оперативно? <...> Это будет одно окно, удобное и для инвесторов, и для потенциальных участников проекта, и тех, кто хочет работать на каких-то кооперационных связях, - одно окно, "Корпорация Северного Кавказа", - сказал Фатеев.

По его словам, в результате объединения двух институтов развития произойдет оптимизация их управленческого аппарата, что положительно отразится на сроках принятия решений и непосредственного запуска новых проектов.

"Чем "легче" будет управление этой структуры, тем быстрее будут приниматься решения, тем быстрее они будут приводиться на конкретную территорию Северного Кавказа. В итоге быстрее будет развиваться предпринимательское сообщество, социальная среда, общественно-культурная среда северокавказских регионов", - добавил собеседник ТАСС.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Основными целями инвестиционной деятельности корпорации являются содействие в реализации в СКФО экономически эффективных инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей экономики и формирование совместно с органами государственной власти, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в макрорегионе. АО "КСК" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимается развитием всесезонных курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике.