Выставка-ярмарка народных мастеров пройдет в Махачкале в День единства народов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка-ярмарка "Дагестан мастеровой" пройдет в Махачкале 15 сентября в День единства народов Дагестана, участие в ней примут народные мастера из разных районов и городов республики. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба Республиканского дома народного творчества министерства культуры Дагестана.

"В День единства народов Дагестана 15 сентября на площадке перед Национальной библиотекой им. Расула Гамзатова состоится выставка-ярмарка "Дагестан мастеровой". <…> На одной площадке соберутся представители всевозможных направлений народного искусства: ткачи и гончары, кузнецы и резчики по дереву, мастера по тастароплетению (старинный вид рукоделия, распространенный ранее в Дагестане только среди кумычек, тастар - это тонкий белый платок, сплетенный из шелковой нити)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками выставки-ярмарки станут мастера из Агульского, Акушинского, Ботлихского, Буйнакского, Дахадаевского, Кайтагского, Кизлярского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского районов, Бежтинского участка, а также городов Махачкалы, Избербаша, Каспийска и Кизляра. "Все они покажут, насколько богата и разнообразна культура Дагестана. В рамках выставки пройдут мастер-классы, где умельцы народных промыслов поделятся секретами своего мастерства", - сообщается в тексте.

Как отметила пресс-служба, "Дагестан мастеровой" является "уникальным мероприятием с национальным колоритом". "Проект направлен на возрождение традиционного народного искусства и поддержку мастеров, а также демонстрирует удивительные по красоте и технике работы и способствует популяризации ремесленного творчества среди молодежи, возрождает духовность и культурные традиции народного искусства", - уточняется в сообщении.

Организаторами выставки-ярмарки выступают Министерство культуры Дагестана и Республиканский дом народного творчества. "Дагестан имеет богатые традиции народных промыслов, которые уходят своими корнями глубоко в прошлое. Важной задачей Республиканского Дома народного творчества является сохранение и передача традиций из поколения в поколение", - заключила пресс-служба.

День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века. В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана в республике следующий вторник, 15 сентября, объявлен нерабочим днем.