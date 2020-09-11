Гнезда журавлей на Дальнем Востоке начали считать с помощью дронов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые-экологи Дальнего Востока при подсчете гнезд журавлей в регионе начали использовать беспилотные летающие аппараты. Это позволило улучшить качество исследований редких и краснокнижных птиц, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского филиала WWF России.

"Журавли строят гнезда на земле, в плавнях водно-болотных угодий, куда очень сложно добраться, поэтому основным инструментом исследований, безопасным для птиц, стали дроны, которые мы приобрели и передали нашим партнерам. С помощью беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы гнезда и кладки журавлей, интересные факты из жизни птиц, собран уникальный фото- и видеоматериал", - приводит пресс-служба слова старшего координатора проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анны Сердюк.

С помощью дронов ученым удалось только в Амурской области обнаружить около 180 гнезд даурского журавля, тогда как ранее выявляли не более 150 пар на всю Россию. "Еще предстоит подсчитать птиц на пролете и в местах скоплений, когда журавли двинутся из российской части бассейна Амура на зимовку в Китай, Японию и на Корейский полуостров. Обобщение учетных данных проведет в ноябре рабочая группа по журавлиным. Этот анализ позволит оценить динамику популяций и определить стратегически важные задачи для охраны видов", - отметила специалист.

При обследовании на территории Еврейской автономии отмечено 103 особи трех видов журавлей: 41 даурских, 25 черных, 25 японских. В Приморском крае встречено 1 733 особи даурского журавля и 155 японских журавлей. "Численность зарегистрированных весной 2020 года пролетных журавлей была несколько ниже, чем в среднем было отмечено в 2003-2007 годах, что может быть связано с разными причинами: изменением маршрута или более ранним началом миграции", - отметила Анна Сердюк.

Международный фонд охраны журавлей и рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным годом журавля.