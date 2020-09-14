Власти КЧР в 2020 году планируют привить от гриппа на 15% больше жителей

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Два вида вакцин от гриппа поступили в Карачаево-Черкесию, иммунизацией планируется охватить порядка 60% населения региона, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии стартовала бесплатная прививочная кампания против гриппа. В поликлиники поступила первая партия отечественных вакцин для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М" - более 50 тыс. доз. Поступила также и вакцины для детей - более 27 тыс. доз. Всего для эффективности иммунопрофилактики планируется охватить вакцинаций 60% населения Карачаево-Черкесской Республики, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь вакцинации подлежат дети, люди старше 60 лет, беременные женщины и представители профессиональных групп риска: врачи, учителя, водители общественного транспорта, продавцы. В образовательных организациях проведут организованную иммунизацию, руководителям местных организаций и предприятий также рекомендовано приобрести вакцину для работников и вызвать прививочную бригаду.

"Вакцинация от гриппа этой осенью более чем актуальна, так как обычный ежегодный подъем заболеваемости гриппом будет сопровождаться коронавирусной инфекцией. Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к своему участковому терапевту. <...> Иммунитет к вирусу формируется в организме человека через две недели после введения вакцины и держится до 12 месяцев, то есть прививку надо сделать до начала эпидсезона", - добавили в пресс-службе.