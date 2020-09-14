В Карачаево-Черкесии выздоровели более 75% жителей, заразившихся коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило 4,5 тыс., что составляет 77% от общего числа зараженных, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

"Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 5 962. Из них 4 591 человек выздоровели, 28 человек скончались", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что за последние сутки в республике выявлено 63 новых случая заражения, месяцем ранее это число составляло 14. Всего госпитализированы 268 человек, остальные проходят лечение в домашних условиях под наблюдением врачей.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что Карачаево-Черкесия готова к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных в конце марта из-за пандемии. С 17 июля в республике в полном объеме начали работу объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и гостиницы, были сняты ограничения на работу образовательных учреждений, органов ЗАГС, тренажерных залов и бассейнов. Обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.