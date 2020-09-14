В Ингушетии на выборах депутатов горсовета Сунжи лидером стала партия "Единая Россия"

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов горсовета Сунжи в Ингушетии, набрав более 70% голосов, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Итоговая явка на выборах депутатов в горсовет Сунжи составила 68,51%, это 13,4 тыс. жителей города. По итогам обработанных протоколов "Единая Россия" получила 70,79% голосов от общего числа голосовавших, "Справедливая Россия" - 13,93%, ЛДПР - 8,42% и КПРФ - 5,36%", - сказали в пресс-службе.

В дни голосования в Сунже работали 9 избирательных участков, всего для участия в выборах были зарегистрированы 50 кандидатов.