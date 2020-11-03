Присоединение "Курорта Эльбрус" к КСК позволит комплексно развивать инфраструктуру

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Присоединение АО "Курорт Эльбрус" - компании-оператора, управляющей на сегодняшний день двумя очередями канатных дорог, а также лыжными трассами, - к АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) поможет создать новый облик горнолыжной инфраструктуры и унифицировать подходы по ее развитию, считает гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил принять в федеральную собственность 100% акций акционерного общества "Курорт Эльбрус" и присоединить его к КСК.

"Расширение инфраструктуры поможет увеличить протяженность канатных дорог и, соответственно, горнолыжных трасс, сделает их более привлекательным для вложения инвестиций, и проекты, которые у нас есть, будут реализованы в новом формате. Будут изменены форматы ведения бизнеса, оказания услуг, будет единый подход во всех объектах, которые на сегодня работают под управлением КСК. Они будут современными на опыте тех курортов, которые построены в России за последнее время", - сказал ТАСС Беккаев.

Он подчеркнул, что федеральным центром на создание инфраструктуры акционерного общества "Курорт Эльбрус" были выделены значительные средства. "На федеральные деньги, по федеральной целевой программе созданы лыжные трассы, канатные дороги, другие инфраструктурные объекты. Кроме того, в ближайшие три года предусматривается привлечение инвестиций на сумму более 10 млрд рублей. Из них 2,2 млрд уже находятся на стадии конкурсных процедур", - отметил он.

"Здесь трудятся профессионалы, и они востребованы. Штат, состоящий из 130 сотрудников, будет сохранен", - выразил уверенность собеседник агентства.

АО "Курорт Эльбрус" - компания, обеспечивающая работу всесезонного туристско-горнолыжного комплекса на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Организация владеет двумя канатными дорогами и курортной инфраструктурой, а также управляет активами АО "Курорты Северного Кавказа", размещенными на горнолыжном курорте Эльбрус. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).