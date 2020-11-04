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В высокогорном районе Дагестана реконструировали опасный участок республиканской дороги

Протяженность участка составляет 7 км

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Реконструированный участок дороги протяженностью 7 км ввели в эксплуатацию в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, ранее данный участок дороги считался опасным и часто закрывался, сообщил в среду глава правительства республики Артем Здунов в Instagram.

"В высокогорном Цунтинском районе ввели в эксплуатацию реконструированный участок республиканской дороги Агвали - Кидеро, 40 км - 47 км. Это событие - очередной шаг в развитии опорной сети дорог республиканского значения. Раньше зимой на этом опасном участке дорога часто закрывалась, происходили крупные автоаварии, теперь все эти препятствия позади. Проект полностью профинансирован из республиканского бюджета", - написал Здунов, добавив, что дальнейшая реконструкция на данном маршруте будет продолжена.

Он отметил, что все сооружения, включая сложный мостовой пролет, произведены на дагестанских предприятиях в рамках промышленной кооперации. Как пояснили в пресс-службе администрации района, общий объем финансирования составил более 242,3 млн рублей.

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