Школы Приморья смогут провести "Урок в океанариуме" в онлайн-формате

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Приморский океанариум организовал экскурсии по экспозициям для школьников в видеоформате, теперь "Урок в океанариуме" смогут посетить дети и подростки региона. Проводить занятия будут в школах, сотрудники которых отправляют в адрес океанариума заявки на получение видеоверсии уроков, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского океанариума.

"Проект "Урок в океанариуме" теперь доступен в онлайн-формате. Участниками просветительской программы могут стать школьники со всего Приморского края вне зависимости от места жительства. Занятия будут проводить в школах, куда мы уже разослали ссылки на видеоролики и необходимые для уроков методические материалы", - разъяснили в океанариуме, отметив, что все видеоуроки прошли экспертизу Приморского краевого института развития образования.

Отснято уже десять занятий для обучения школьников с первого по одиннадцатый классы. Каждое занятие состоит из 10-20-минутного ролика, листа заданий, а также сопроводительных методических материалов для учителя. По замыслу специалистов, каждое такое онлайн-занятие может проходить целым уроком в школе. Тематика всех занятий касается биологии моря, видеоуроки созданы на русском и английском языках.

Проект "Просветительская среда", частью которого является программа "Урок в океанариуме", начали реализовывать в 2016 году. Для этого была создана эколого-биологическая студия для дошкольников "Белек". Позже студийную работу расширили для детей других возрастов, интересующихся морской биологией. Так появился большой просветительский проект "Растем в океанариуме", в который входят четыре ступени: "Белек" для детей до шести лет, экологическая мастерская "Хранители моря" для учеников начальной школы, "Ихтиоклуб" для детей 10-11 лет. Подростки в возрасте 14-17 лет, желающие попробовать себя в настоящих научных исследованиях, посещают "Аквалабораторию".

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.