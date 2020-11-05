Первая спортивная трасса с хронометражем появится на курорте "Архыз" до конца года

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Спортивная трасса с автоматическим хронометражем будет обустроена на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии в текущем году. Об этом сообщил ТАСС в интервью учредитель школы горнолыжных инструкторов "Пик экспириенс" - компании-резидента ОЭЗ "Архыз" Андрей Кузнецов.

"В этом году планируем подготовить спортивную трассу с хронометражем, то есть люди смогут проехать по спортивной горнолыжной трассе на время, как на соревнованиях. Это для тех, кто уже оттачивает свое мастерство, - им будет интересно узнавать свои показатели. Там также будет находиться инструктор, который будет помогать и указывать на ошибки. Эта трасса будет отдельно обустроена, мы как раз сейчас выбираем место и готовим техническое оснащение", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что уровень катания туристов уже позволяет готовить трассы такого формата. "Мы работаем пять лет, гости уже научились не просто красиво спускаться, а готовы идти дальше. И потом уже, может, станут принимать участие в соревнованиях по горнолыжному спорту", - добавил учредитель горнолыжной школы.

По его словам, в текущем году также планируется запустить онлайн-сервис по бронированию инструкторов и проката. В зимнем сезоне школа получит 400 новых комплектов горнолыжного инвентаря, всего школа располагает более 2 тыс. комплектов.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/9906185.