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В селе на Ставрополье построят школу на 775 мест

Уже завершены работы по устройству котлована

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Новую школу на 775 мест со спальнями и игровыми комнатами для учащихся начальных классов построят в селе Краснокумском Ставропольского края, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"Трехэтажное образовательное учреждение появится в селе Краснокумском Георгиевского городского округа в рамках реализации краевой госпрограммы "Развитие образования". Здание школы разделят на отдельные блоки, где разместятся кабинеты и просторные холлы, столовая на 275 мест, актовый и тренажерный залы, справочно-информационный центр, зона с кабинами для индивидуальных занятий. Кроме того, в учреждении будут созданы спальни-игровые для детей начальных классов, помещения для групп продленного дня, медпункт, два спортзала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предусмотрено также строительство котельной, гаража для школьного автобуса, площадок для торжественных построений, игр и полосы препятствий. На территории школы будет обустроена учебно-опытная зона.

"На объекте уже завершены работы по устройству котлована. В настоящее время возводятся стены подвала", - рассказал министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что точные сроки окончания строительства будут определены после утверждения бюджета на 2021 год.

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