В Северной Осетии утвердили логотип празднования 1100-летия Крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Логотип празднования 1100-летия Крещения Алании выбрали в Северной Осетии по итогам конкурса, сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры республики.

"Победителем конкурса единогласно была признана работа заслуженного художника республики, члена Союза художников РФ Вадима Пухаева. Логотип вместил в себя и обозначение самого исторического события, и символ национальных традиций в христианском зодчестве. На заднем плане логотипа изображено зримое воплощение церковного символизма - православный храм. На переднем плане изображена знаменитая скульптура "Скорбящий ангел" Сосланбека Едзиева - уникального мастера резьбы по дереву и камню", - говорится в сообщении.

Всего на участие в конкурсе, проходившем в сентябре-октябре 2020 годах в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1100-летию Крещения Алании, было подано более 60 работ 18 художников. В конкурсную комиссию вошли известные деятели изобразительного искусства республики, историки и представители Владикавказской епархии.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия. Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.