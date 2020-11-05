В КЧР высадили деревья в память жертв депортации карачаевского народа

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Акция, посвященная жертвам политических репрессий в годы Великой Отечественной войны, состоялась в городе Карачаевске Карачаево-Черкесии. Участники высадили более 60 саженцев сосны, посвятив мероприятие Дню депортации карачаевского народа, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.

"Карачаевским лесничеством совместно с администрацией Карачаевского городского округа в связи с траурной датой - Днем депортации карачаевского народа - произведена посадка саженцев сосны", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что участниками акции стали также очевидцы событий тех лет. Деревья высадили на территории Мемориала жертвам депортации карачаевского народа в городе Карачаевске.

"Цель проведения акции - не просто посадить деревья, а увековечить память о десятках тысяч человек, которые покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами", - отметили в министерстве.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.