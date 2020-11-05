Онлайн-платежи жителей Нальчика за электроэнергию выросли за девять месяцев почти на 40%

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Онлайн-платежи за электроэнергию выросли в Нальчике (КБР) на 40% за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе АО "Каббалкэнерго" (находится под управлением "Россети Северный Кавказ").

"За 9 месяцев 2020 года, наряду с оплатой через почтовые отделения и кассы нальчикского энергосбытового отделения АО "Каббалкэнерго", выросли онлайн платежи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала 2020 года потребители электроэнергии Нальчика оплатили АО "Каббалкэнерго" почти 1,2 млрд рублей, исполнив платежные обязательства на 84% от общей суммы выставленных счетов. Из них за указанный период оплата потребителей частного сектора составила 329 млн рублей (93,4%), юридических лиц - 840 млн рублей (80,7%).

"Учитывая сложившуюся ситуацию в 2020 году, мы стараемся повышать уровень обслуживания посетителей, давать ответы на все вопросы, связанные с энергообеспечением. Рекомендуем населению пользоваться онлайн-платежами - это хорошая возможность упростить и оптимизировать ежемесячные платежи за электроэнергию без комиссии", - прокомментировал руководитель энергосбытового отделения города Андзор Кашежев.

Также АО "Каббалкэнерго" с января 2020 года отправило абонентам порядка 247 тыс. рекомендательных смс-уведомлений на оплату, у которых долг превышает 1,2 тыс. рублей. За основу был взят средний показатель потребления электроэнергии абонентом в течение двух месяцев.

По словам Кашежева, с начала 2020 года снижение оплаты за электроэнергию населения Нальчика составляет порядка 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад приходился в основном на весну текущего года - активный период распространения коронавирусной инфекции. Уже в сентябре платежи населения составили 102% с учетом оплаты задолженности предыдущих периодов.