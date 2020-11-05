Три аллеи появятся на набережной реки Нальчик к 100-летию Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Три аллеи появятся на набережной реки Нальчик к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в 2022 году. Об этом сообщил в четверг мэр города Таймураз Ахохов на своей странице в Instagram.

"Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход благоустройства набережной реки Нальчик от улицы Осетинской до улицы Кешокова. Показал Казбеку Валерьевичу проект набережной, которая будет называться "Набережная 100-летия" и включит в себя три аллеи: "Аллея Единства" - от улицы Осетинской до улицы Кешокова, от улицы Идарова до Осетинской расположится "Аллея Мира", от улицы Кешокова до Канукоева - "Аллея Согласия". Работы приурочены к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики и будут завершены к юбилейной дате в 2022 году", - написал Ахохов.

Он отметил, что новая инфраструктура включит в себя прогулочную зону, зону питания, двухполосную велодорожку по всей длине набережной, современное освещение, систему видеонаблюдения, велопрокаты, организацию парковочных мест.

"Все это расширит возможности для любителей активного образа жизни, комфортного семейного отдыха жителей близлежащих районов, соединит курортную часть столицы с остальными районами, а также создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, в планах - благоустройство спусков к воде в виде террас, зон отдыха и т.д., что является одним из показателей комфортной городской среды. Все работы будут производиться с сохранением природного облика набережной, а также всех существующих зеленых насаждений", - уточнил глава администрации Нальчика.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов.

Ранее сообщалось, что в рамках уже действующих программ к 2022 году в Кабардино-Балкарии планируется завершение реализации 17 крупных инвестпроектов, создание более 800 новых рабочих мест, строительство порядка 117 социальных объектов, реконструкция и капитальный ремонт 172 объектов, расселение свыше 1 тыс. человек из 62 аварийных домов, благоустройство 475 общественных пространств и дворовых территорий, ремонт более 300 км региональной сети дорог.