Минеральные воды, вино и сыры представили на конкурсе "Вкусы России" от Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС. Ставрополье представило минеральную воду, вино, сыры и деликатесы на конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", проводимый Минсельхозом РФ. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"От Ставрополья уже направлено шесть заявок по продвижению следующих брендов: "Минеральная вода "Новотерская", "Минеральная вода "Ессентуки", "Вино Ставрополья", "Ставропольские сыры", "Ставропольские мясные деликатесы", "Ставропольское яблочное лакомство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе "Вкусы России" могут принять участие представители малого и среднего предпринимательства, выпускающие эксклюзивную брендовую продукцию высокого качества.

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" проводится министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента страны в рамках комплекса мероприятий по господдержке отечественной фермерской продукции.

Прием заявок завершится 9 ноября, в декабре 2020 года победителей выберет экспертная конкурсная комиссия. Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в восьми номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов, от широко известных в стране и способных завоевывать зарубежные рынки, до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий, в том числе стимулировать микропредпринимательство и агротуризм.

В результате проведения конкурса Минсельхоз сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы роста АПК.