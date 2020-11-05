В ставропольском селе впервые за 60 лет отремонтировали больницу

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Участковую больницу села Казьминского на Ставрополье, которая обслуживает более 8,5 тыс. человек, отремонтировали впервые за 60 лет. На эти цели направили около 30 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Жители ставропольского села получили капитально отремонтированную комфортабельную больницу. Для селян и медперсонала участковой больницы села Казьминского на Ставрополье это стало возможным благодаря региональной госпрограмме "Развитие здравоохранения". На реконструкцию учреждения, не видевшего капремонта более 60 лет, из бюджета края было выделено почти 29 млн рублей, в том числе более 3 млн на новое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был отремонтирован фасад, заменена кровля, окна, двери, инженерные коммуникации, обустроены пандусы для инвалидов и маломобильных групп населения. Отдельно выделен пункт скорой медицинской помощи с новым автомобилем.

"Ремонтные работы стартовали в марте и, несмотря на пандемию, не останавливались, чтобы скорее возобновить оказание селянам медицинской помощи. На сегодняшний день учреждение принимает пациентов в современных и комфортных условиях в штатном режиме", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, участковая больница в Казьминском обслуживает более 8,5 тыс. человек. Каждую смену ее посещают около ста жителей села. Имеется стационар на 20 мест, в том числе 10 круглосуточные.

Всего по региональной государственной программе "Развитие здравоохранения" только в этом году ремонт коснулся 70 структурных подразделений в 25 медучреждениях.