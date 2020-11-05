В Северной Осетии не хватает анестезиологов-реаниматологов

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта по вопросу подготовки анестезиологов-реаниматологов будет разработана в Северной Осетии по поручению руководителя республики Вячеслава Битарова. В медучреждениях региона ощущается нехватка этих кадров, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного штаба под председательством главы региона.

"Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не только состоянием материально-технической базы учреждений, но и наличием высококвалифицированных специалистов. Необходимо разработать дорожную карту по вопросу подготовки медицинских кадров по специальности "анестезиология и реаниматология". Нужно уделить должное внимание выпускникам, которые хотят связать свою жизнь с этой профессией", - сказал Битаров.

По словам министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, по профилю "анестезиология и реаниматология" в республике ощущается нехватка в специалистах.

Дорожную карту будет разрабатывать Минздрав республики вместе с Северо-Осетинской государственной медицинской академией.

Кроме того, Битаров напомнил о важности своевременной оплаты труда медработников и подчеркнул, что проблем с выплатами также быть не должно.

Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Алан Тибилов отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона, как и в целом по стране, ухудшается. В связи с этим в республике разработают рекомендации по новым ограничениям.