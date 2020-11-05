Органы власти Ивановской области могут перенести начало рабочего дня на 10 утра

ИВАНОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ивановской области рекомендовали перенести начало рабочего дня для сотрудников на 10 часов утра, чтобы сократить число пассажиров в общественном транспорте в час-пик. Об этом в четверг сообщил журналистам глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"Для разделения потоков в общественном транспорте в часы пик всем органам власти рекомендуется сдвинуть начало рабочего дня на 10 часов утра, за исключением руководителей, у которых рабочий день не нормирован", - сообщил Фокин.

Ранее в регионе приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю, до 15 ноября. Кроме того, с 6 ноября будет введен режим самоизоляции для пожилых людей. В настоящий момент на территории области действует тотальный масочный режим, временно прекращена диспансеризация населения и профилактические осмотры взрослого населения за исключением вакцинации.

По данным на 5 ноября, в Ивановской области зарегистрировано 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 128 случаев. На госпитализации находятся 1954 пациента, 54 из которых в реанимации на ИВЛ. Всего за время пандемии в регионе умерли 181 пациент.