В КЧР открыли центр управления регионом для мониторинга обращений граждан

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии создали Центр управления регионом (ЦУР), который будет мониторить все обращения от граждан, поступающие в адрес чиновников всех уровней власти республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг главой КЧР Рашидом Темрезовым в Instagram.

"В Карачаево-Черкесии, согласно указу президента страны Владимира Путина, создан Центр управления регионом, деятельность которого объединит в себе, аккумулирует и систематизирует всю работу по обращениям граждан, которые поступают по различным каналам соцмедиа. Эту работу в регионе мы ведем достаточно давно, учитывая ее колоссальную значимость. А создание ЦУРа - очередной этап в совершенствовании этой деятельности и ее механизмов", - написал Темрезов.

Созданный центр будет обрабатывать сообщения, публикуемые жителями Карачаево-Черкесии в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, сотрудники центра будут координировать рассмотрение обращений органами власти и организациями.

"В соответствии с топ-10 тематик обращений граждан определены основные блоки работы по отраслям, вовлечены компетентные профильные специалисты. Эта платформа позволит, в первую очередь, лично мне, а также руководителям органов власти всех уровней быть в курсе насущных проблем наших жителей, держать руку на пульсе и оперативно решать вопросы, которые сделают жизнь наших граждан комфортней", - добавил глава республики.