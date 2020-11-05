В Архангельской области презентовали новое издание региональной Красной книги

ТАСС, 5 ноября. Ученые презентовали новое издание Красной книги Архангельской области на Всероссийской конференции с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики" в Архангельске. Об этом ТАСС в четверг сообщила одна из авторов публикации, старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) Елена Чуракова.

"Издание книги заняло почти два года. Проект проводился специальным советом при министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона. В него входят, в частности, представители власти, природопользователей, природоохранных и научных организаций", - сказала Чуракова.

Она пояснила, что в соответствии с правилами новое издание Красной книги должно выходить примерно раз в десять лет (прошлое издание вышло в 2008 году). В течение этого времени идет ведение Красной книги, которое включает в себя мониторинг состояния популяции редких видов и обновление данных в форме перечней.

В обновленную публикацию вошло около 350 новых редких и находящихся под угрозой уничтожения видов. В их числе 96 видов сосудистых растений, 63 вида грибов, 56 видов лишайников, 52 вида мхов, 32 вида птиц, 21 вид млекопитающих, семь видов насекомых, три вида рыб, три вида пресмыкающихся, один вид земноводных и один вид моллюсков. При этом больше десяти видов потеряли свой статус и были исключены из нового издания Красной книги.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦКИА, тираж новой Красной книги Архангельской области составил 500 экземпляров, авторский коллектив превысил 60 человек.