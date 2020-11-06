В музее "Крепость" в Кисловодске открылась выставка фарфоровых изделий

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка "Кисловодский фарфор. Основные вехи истории и развития" открылась в музее "Крепость" города-курорта. На ней представлены наборы из фарфора, посвященные Российскому государству с портретами правителей и военачальников, а также пейзажами страны, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации Кисловодска.

"В музее "Крепость" города-курорта Кисловодск открылась выставка "Кисловодский фарфор. Основные вехи истории и развития". Из фарфора в Кисловодске делают сервизы, вазы, тарелки, кофейные наборы с уникальным оформлением живописцев и лепщиков. Многие наборы посвящены Российскому государству: в серии есть портреты правителей России, великих военачальников, государственная символика, пейзажи уникальной природы нашей страны - горные хребты Кавказа, долины, реки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из кисловодского фарфора в свое время была изготовлена знаменитая "питейница", курортная кружка с носиком. Из таких кружек гости и жители ставропольских курортов пьют в бюветах целебную воду и в настоящее время. В 1975 году появилось первое фарфоровое изделие ручной лепки, а уже на следующий год произведения мастеров удостоились серебряной медали ВДНХ.

По данным пресс-службы, кисловодский фарфор считается традиционным народным художественным промыслом, известным по всей стране и ближнему зарубежью.

Сообщается, что выставка проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Экскурсантам на входе измеряют температуру. Количество посетителей выставки одновременно не должно превышать 15 человек.