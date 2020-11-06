Местный житель передал в музей найденные им в горах предметы быта ингушей

МАГАС, 6 ноября. /ТАСС/. Предметами быта ингушей XVII-XVIII веков пополнился фонд Ингушского государственного музея краеведения. Бусины, серьги, ножи, наперстки, кресала и ножницы в музей передал житель региона, который обнаружил при уборке на территории родового башенного комплекса в горном районе республики, говорится в распространенном сообщении пресс-службы музея.

"Представитель тейпа [рода - прим. ТАСС] Бековых передал в фонд музея на постоянное хранение ножи, ножницы, наперстки, бусины, четыре разновидности кресал, оселки, которые датируются примерно XVII-XVIII веками. <...> После реставрации переданные артефакты пополнят выставочный зал археологии и все желающие смогут их увидеть", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина нашел предметы быта при уборке у башенного комплекса.

"Многие представители тейпов периодически принимают участие в реставрационных работах и очистке территории родовых башен от сорняков и бытового мусора, оставшегося после посещения башен туристами. При очередном визите в горную местность представители тейпа Бековых из горного селения Ляжги обнаружили обрушение одного из двух склепов, кто-то вынул угловые камни, и после сильного дождя из склепа вымыло много артефактов, которые и были переданы нам", - добавили в пресс-службе.

Расположенный в Назрани Ингушский государственный музей краеведения был создан в 1972 году ветераном Великой Отечественной войны Туганом Мальсаговым.