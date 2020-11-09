В Махачкале досрочно начали отопительный сезон

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Махачкалы приняли решение начать отопительный сезон на 11 дней раньше запланированного срока, чтобы в условиях пандемии коронавируса снизить риск простудных заболеваний и нагрузку на медицинские учреждения. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram мэр города Салман Дадаев.

"Традиционно в Махачкале отопительный сезон начинается с 15 ноября. Но в этом году, несмотря на благоприятные погодные условия, учитывая тот факт, что медицинские учреждения ориентированы на работу с коронавирусными больными и во избежание дополнительной нагрузки на медицинский персонал в лице пациентов с сезонными простудными заболеваниями, было принято решение начать отопительный сезон раньше - с 4 ноября", - сообщил Дадаев.

По его словам, решение принято на основе данных Гидрометцентра, согласно которым после 8 ноября прогнозировалось снижение температуры, а также с учетом того, что пуско-наладочные работы занимают несколько дней.

"На первом этапе тепло было подано на объекты социальной инфраструктуры - детские сады, школы, больницы и поликлиники. На втором этапе тепло подается к многоквартирным домам. На сегодняшний день все котельные запущены, теплоноситель подан к каждому дому", - уточнил мэр Махачкалы.

По данным оперативного штаба Дагестана, по состоянию на понедельник в республике зарегистрирован 16 841 случай заражения коронавирусом, в том числе 90 - за последние сутки. С начала пандемии в регионе умерли 809 пациентов, 15 130 человек выздоровели.