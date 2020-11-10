В Мурманске пройдет выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, посвященное роли цифровых технологий в повышении качества жизни жителей арктических регионов, пройдет во вторник в Мурманске.

Участники Совета по итогам заседания подготовят резолюцию с предложениями в адрес правительства и профильных министерств. Мероприятие пройдет под председательством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. В нем примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов и Олег Качанов, главы Мурманской области Андрей Чибис, республики Карелия Артур Парфенчиков и Чукотского автономного округа Роман Копин, представители государственных корпораций, экспертных организаций и науки. Планируется обсудить роль цифровых технологий в повышении качества жизни в Арктическом регионе, реализацию стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.

"Традиционно на Арктику смотрят как на регион важный с военной, научной точки зрения, как транспортный коридор между Европой и Азией. На заседании же совета вопросы развития Арктики будут впервые рассмотрены именно через призму цифровых технологий", - сказал Турчак, слова которого приводят в пресс-службе "Единой России".

Он также подчеркнул, что цифровизация сыграет ключевую роль в реализации масштабных проектов, заложенных в стратегии развития Арктической зоны. "В итоге это приведет к росту уровня жизни и благосостояния жителей наших арктических регионов", - пояснил Турчак.

В свою очередь Чернышенко отметил, что Арктическая зона имеет большой потенциал технологического и инфраструктурного роста. "Главное на сегодняшний день - организовать с применением информационных технологий комфортную среду для жизни населения. Обеспечить доступ к интернету в труднодоступные населенные пункты, подключить социальные учреждения - наши первоочередные задачи", - сказал Чернышенко.

Кроме того, члены совета примут участие в запуске центра управления регионом, созданном для цифрового управления городским хозяйством и коммуникации с жителями Мурманской области.