{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии более 450 семей погибших правоохранителей получат продуктовую помощь

В наборы включены мясо и продукты первой необходимости

МАГАС, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии проводят в регионе благотворительную акцию, в рамках которой более 450 семей погибших сотрудников правоохранительных органов, ветеранов службы, получат продуктовую помощь, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

"По инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова в Ингушетии проводится акция, направленная на поддержку семей погибших работников правоохранительных структур, а также ветеранов службы и сотрудников, ставших инвалидами вследствие увечий, полученных при выполнении служебных обязанностей. Продовольственная помощь в виде мяса крупного рогатого скота и продуктов первой необходимости Национальным фондом развития республики будет оказана свыше 450 семьям", - говорится у сообщении.

Как сообщается, акция приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

По данным МВД по Республике Ингушетия, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Медучреждения Воркуты оперативно оснастили на 70 млн рублей
Больницы оснастили рентгеновскими аппаратами, аппаратами УЗИ и другим оборудованием
Читать полностью