Для инвесторов в Арктике создадут систему единого электронного окна

ТАСС, 10 ноября. Единое электронное окно с наиболее популярными электронными слугами все уровней власти будет внедрено для инвесторов в Арктической зоне РФ. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Заработал вместе с законами электронный кабинет инвестора Арктической зоны, в котором осуществляются все процедуры в электронном виде для получения статуса резидента Арктической зоны, дающего соответствующие налоговые льготы. Приезжать с удаленных территорий не нужно, все инвесторы, которые этим воспользовались, отмечают и удобство, и простоту созданного сервиса. В дальнейшем мы планируем создать на его базе полноценное единое электронное окно для арктических инвесторов, в котором будут интегрированы все востребованные ими электронные услуги - как федеральные, так региональные и местные", - сказал он.

Крутиков сообщил, что за два месяца действия законов о системе преференций в Арктике поступило в работу 175 инвестиционных проектов с инвестициями в 300 млрд рублей. "И для того, чтобы они все состоялись, стали новыми предприятиями, заработали на развитие экономики, конечно, только льгот одних недостаточно, нужна ориентированная на инвесторов среда, комфортный инвестиционный климат, который как раз, в первую очередь, опирается на транспарентное отношение с государством. И в этом как раз ключевая роль отводится "цифре", - подчеркнул первый замминистра.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.