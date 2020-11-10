На Ставрополье создадут экологический совет по строительству велотерренкура

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Экологический совет, который будет контролировать соблюдение экологических норм при реализации проекта по строительству "Кавминводского велотерренкура", создадут на Ставрополье. В него войдут общественники, экологи и юристы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации Железноводска.

"Сегодня состоялись публичные слушания по обсуждению масштабного экологического проекта "Кавминводский велотерренкур", на которых жители поддержали создание экологических велотроп. Активисты, пришедшие на публичные слушания, поддержали создание экологического совета, который будет сформирован из общественников, квалифицированных экологов, юристов и представителей туристической отрасли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа экологического совета будет заключаться в контроле за соблюдением экологических норм и сохранением природных ландшафтов при реализации проекта.

"Тема воссоздания экологических велотроп, которые существовали в 19-20 веках, широко обсуждается. По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова мы по ходу реализации проекта будем регулярно встречаться с общественным активом, собирать предложения и выслушивать мнения. Важно создать не просто велотропу, а объект, который превратит наши Кавминводы из всероссийской здравницы в международную", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье подписал в воскресенье премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На создание ставропольской велотропы, протяженностью в 75 км, правительство России направит свыше 2,8 млрд рублей. Работы по созданию экологических велотроп начнутся в 2021 году, а завершатся в 2023 году.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна 6-8 м.