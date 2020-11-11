В Карачаево-Черкесии всероссийский экодиктант напишут на 42 площадках

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии(КЧР) смогут написать Всероссийский экологический диктант, который пройдет 15 и 16 ноября, на 42 площадках. Они подготовлены в образовательных учреждениях во всех районах республики, сообщила в среду пресс-служба Народного собрания (парламента) КЧР.

"15-16 ноября Карачаево-Черкесия примет участие во Всероссийском экологическом диктанте. Мероприятие состоится в "онлайн" формате на портале экодиктант.рус и "оффлайн" на подготовленных 42 площадках в учебных учреждениях Карачаево-Черкесии", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадки будут подготовлены в школах и учреждениях среднего профессионального образования во всех районах республики, а также в Министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.

"Экодиктант - это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде. Диктант будет приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга)", - отметили в парламенте.

Всероссийский экодиктант реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что экодиктант напишут более двух миллионов школьников, студентов, сотрудников крупнейших корпораций, а также представителей федеральных и региональных органов власти.