В Архангельской области поддержали идею провести концерты индийского ансамбля в 2021 году

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с Мадхаваном Раджкумаром - руководителем военной приемки Военно-морских сил Индии в Северодвинске поддержал идею приглашения посла Индии в РФ, а также проведения концертов ансамбля культурного центра при индийском посольстве в РФ. Мероприятия предполагается провести в 2021 году в случае благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

На встрече Раджкумар отметил, что развитию отношений между Индией и Поморьем в дальнейшем может способствовать визит в регион посла Индии в РФ Бала Викантеша Вармы, который выразил желание посетить область в 2021 году. Раджкумар также предложил совместить визит посла в Архангельск и Северодвинск с проведением концертов ансамбля культурного центра при посольстве Индии в РФ.

"Поддерживаю все предложения, которые вы высказали. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы отправим приглашение господину послу посетить Архангельскую область. Сотрудникам "Звездочки" и жителям Северодвинска уже хорошо известна культура Индии, поэтому наше культурное взаимодействие необходимо расширять", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.

Как пояснили в пресс-службе, сотрудничество Архангельской области и Индии активно развивается в сферах судостроения и судоремонта. Оборонные предприятия Северодвинска работают с индийскими партнерами с 1995 года. Торговый оборот между регионом и Индией за прошлый год составил $129 млн.