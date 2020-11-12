В фестивале "Этномода" в Адыгее впервые поучаствуют молодые дизайнеры из Латинской Америки

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Этномода", организатором которого выступают Адыгейский госуниверситет и Российский союз молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, в этом году объединит молодых дизайнеров России, Европы и впервые - Латинской Америки, сообщила ТАСС дизайнер-модельер из Адыгеи, создатель лаборатории моды и платформы по продвижению молодых дизайнеров SuzieM FashionLAB Сусанна Макерова.

"В этом году мы значительно расширили географию участников фестиваля "Этномода". Заявки на участие в конкурсе подали молодые модельеры из Испании, Италии, Уганды, Колумбии, Бразилии, Турции, Республики Доминикана, Индонезии. Ждем Австрию, Нидерланды, Великобританию, Израиль, Индию. Таким образом, в конкурсе будет представлена культура народов зарубежных стран, которые географически удалены от России и представляют большой интерес", - сказала она.

В связи с пандемией коронавируса и требованиями Роспотребнадзора в этом году фестиваль пройдет частично в формате онлайн, частично - в традиционном. Оценивать работы в Майкопе будут не только российские эксперты, но и специалисты из Италии, Испании, Турции, а почетными гостями предположительно станут представители дизайнерских школ и высших образовательных учреждений вышеперечисленных стран. Среди тех, кто представит коллекции в виртуальном показе и проведет мастер-классы, знаменитые во всем мире дизайнеры и представители модных домов, пояснила Макерова.

По словам собеседницы агентства, расширить географию участников фестиваля помогло начавшееся в прошлом году сотрудничество с организатором масштабных ивентов, установившим два рекорда Гиннесса в направлении фэшн, Ольгой Иф. Результатом сотрудничества стало создание открытой творческой площадки для поиска новых решений и развития модных тенденций на основе этники, а самое главное - поиск перспектив и дальнейшего развития потенциала молодых дизайнеров на международном уровне.

"Культура - это достояние всего человечества, уникальный код, обладающий огромной силой, я бы сказала, особым магнетизмом и магией воздействия. В этой связи этноконкурс выполняет важную миссию - объединить разные народы через национальный костюм, который отражает историю и культуру множества этносов, населяющих земной шар", - добавила дизайнер.

О фестивале "Этномода"

Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное событие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна РСМ" под председательством эксперта международного уровня аналитика моды Александра Хилькевича.