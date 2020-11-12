В Чечне почти 100 врачей и фельдшеров получили выплаты за работу в селах

ГРОЗНЫЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Чечне получили почти 100 специалистов, трудоустроенных в селах в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В настоящее время заключены договора с 87 врачами и десятью фельдшерами, которые будут работать в медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения в сельских местностях. Согласно программам, все трудоустроенные специалисты получили единовременные компенсационные выплаты: врачи - по 1 млн рублей и по 500 тыс. рублей - фельдшеры", - отметили в пресс-службе.

Всего до конца года в регионе планируется трудоустроить 144 человека, из которых 110 врачей и 34 фельдшера. "Программы реализуются с целью повышения доступности и качества медицинской помощи жителям сельских местностей, ликвидации кадрового дефицита и повышения престижа профессий врача и фельдшера. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в центральные районные больницы республики, узнать о количестве свободных мест и заключить договор о приеме на работу", - добавили в ведомстве.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств, так называемых подъемных, врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают единоразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей, действует в России с 2018 года.