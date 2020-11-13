Ученые обнаружили краснокнижных лебедей на южном Курильском острове впервые за 35 лет

ТАСС, 13 ноября. Специалисты заповедника "Курильский" зафиксировали на острове Кунашир (южный остров Большой Курильской гряды) присутствие трех малых лебедей, занесенных в Красную книгу РФ, впервые за 35 лет с момента первой встречи этого вида на данной территории. Об этом в пятницу сообщается на сайте учреждения.

"На юге Кунашира в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее сотрудниками заповедника совместно с орнитологами обнаружены три особи малого или тундрового лебедя (Cygnus bewickii) <…> По наблюдениям 1986-2020 годов - это первая встреча малого лебедя на территории заповедника", - говорится в сообщении. Из него также следует, что в списках животного мира заповедника этот вид птицы был занесен в 1985 году во время первой встречи на острове.

Специалисты предполагают, что малые лебеди отдыхали на острове после дальнего перелета. Кунашир лежит на пути миграции этой птицы, когда особи отправляются на зимовку с Чукотки в Японию, Китай и Корею. Малый лебедь занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом "восстанавливающийся вид", распространен по всему арктическому побережью России. Имеет длину тела 115-127 см, весит около 5-6 кг, клюв черного цвета.

Ученым удалось обнаружить редкий вид птицы во время осенних орнитологических учетов. По их итогам выявлено увеличение видового разнообразия птиц. "Если в сентябре отмечалось всего 11 видов птиц, то к концу октября их численность возросла до 35 видов", - уточняется в сообщении. Всего на территории заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" встречаются 295 видов птиц.

Заповедник "Курильский" расположен в Южно-Курильском районе, состоит из двух участков на острове Кунашир и одного на островах Малой Курильской гряды.