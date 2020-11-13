В Ингушетии запустят программу поддержки отельеров

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии намерен запустить первую в регионе программу поддержки отельеров с бесплатными экскурсиями в горный район республики для постояльцев гостиниц. Об этом ТАСС в пятницу рассказал председатель комитета Беслан Мизиев.

"Мы приняли решение запустить программу поддержки отельеров региона, конкретно бизнес-отеля "Магас", гостиницы "Артис Плаза" и "Асса" (крупнейшие отели региона - прим. ТАСС). Гостиницы будут отбирать из своих гостей по четыре человека, которые при помощи комитета смогут отправиться на бесплатную экскурсию в Джейрахский район, где расположены самые популярные туристические объекты: родовые башни, древние храмы и святилища, а также склепы и пещеры", - сказал Мизиев.

По его словам, комитет уже провел первую пробную экскурсию для волонтеров. "Это сделано для того, чтобы волонтеры могли вникать в туротрасль региона и понимать кухню изнутри. Программа разработана нами для поддержки участников турбизнеса, отели могут подать ее как акцию, бонус для туристов. И мы понимаем, что это повысит лояльность клиентов и постояльцев отелей", - добавил собеседник агентства.

По информации пресс-службы комитета по туризму, бизнес отельеров Ингушетии больше других пострадал во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Там уточнили, что отель "Асса" бесплатно предложил свой номерной фонд для медиков, которые оказывали помощь в лечении больных, зараженных коронавирусом.