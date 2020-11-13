Почти 200 человек привили от сибирской язвы в селе Дагестана, где было выявлено заражение

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Медики вакцинировали от сибирской язвы 196 жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана, где в октябре были выявлены случаи заражения, возбудитель заболевания был выявлен у пяти жителей села, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Дагестану.

За период с 25 по 26 октября селе Какамахи Карабудахкентского района пятеро жителей были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, власти района ввели в населенном пункте карантин.

"Были вакцинированы 196 человек - это контактные, а также ветеринарные врачи, медработники, зоотехники", - сказал представитель ведомства, добавив, что при проведении лабораторных исследований ДНК возбудителя сибирской язвы выявлена у пяти больных. Ранее сообщалось, что возбудитель заболевания выявлен у двоих и пяти заболевших.

Как сообщила ТАСС представитель пресс-службы Минздрава республики, все госпитализированные пока остаются в больнице. "Их состояние оценивается как удовлетворительное, они готовятся к выписке", - уточнила собеседница агентства. По информации Роспотребнадзора, в селе Какамахи проведена вакцинация крупного и мелкого домашнего скота, кроме того, у населения изъято и утилизировано 123 кг остатков мяса и мясной продукции.

"По факту отсутствия планирования профилактических прививок по эпидемическим показаниям контингентам риска в Карабудахкентском районе возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ГБУ РД "Карабудахкентская ЦРБ", - добавил представитель Роспотребнадзора.

Всего в селе проживает более 1 600 человек.

Случаи сибирской язвы в Дагестане

По информации управления Роспотребнадзора, с 2010 по 2019 годы в республике было зарегистрировано 19 случаев заболевания людей сибирской язвой, что в 1,9 раза превышает количество случаев заболевания за предыдущие 10 лет. Так, в 2010 году в селе Гимры Унцукульского района была зафиксирована вспышка с восемью пострадавшими, в 2012 году шесть человек заразились в селе Карата Ахвахского района, в 2019 году заболели четыре человека в селе Новокули Новолакского района.

"Причинами заражения людей послужили непосредственные контакты с больными сельскохозяйственными животными при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных специалистов, при разделке туш вынужденно забитого крупного и мелкого рогатого скота и кулинарной обработке инфицированного мяса. При расследовании очагов сибирской язвы установлено, что заболевшие животные из личных подсобных хозяйств были неучтенными и не были привиты против сибирской язвы", - уточнили в ведомстве.