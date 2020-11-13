В Выборгском замке в 2021 году откроются новые выставочные пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Новые выставочные пространства в отреставрированных корпусах цейхгаузов (военные склады для оружия или амуниции) Выборгского замка откроются в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время осмотра объектов реставрации.

По словам Цоя, в новых помещениях откроется выставка, посвященная подводной археологии, туда же переместится основная музейная экспозиция Выборгского объединенного музея на время реставрации основного корпуса, а затем здесь будут проходить временные выставки.

"В следующем году в отреставрированных цейхгаузах будет ультрасовременное выставочное пространство. Мы очень близко к тому, чтобы работы были завершены. И когда мы закроем на реставрацию главный корпус, мы всю экспозицию будем переносить сюда. Планируем разместить в одном из помещений экспозицию, посвященную подводной археологии. Завершение работ, по плану, - в следующем году", - сказал Цой.

Он отметил, что после реставрации это будет "абсолютно современный музей с возможностью доступа маломобильных групп населения". Помимо музейной экспозиции и выставочных залов, в цейхгаузах будет оборудована зона приема посетителей - вестибюль, гардероб и санузлы, технические помещения и буфет.

Реставрация замка

Реставрация цейхгаузов, бывших складов, расположенных в северной части Замкового острова и примыкающих к крепостной стене, ведется по изображениям конца XIX века. В помещениях сохраняются все подлинные элементы и историческая кладка разных периодов - с XIII по XX век.

В этой же части замка реставрируются Дом наместника, два корпуса арсенала и здание тюрьмы, где до последнего времени располагалась администрация музея, а после завершения работ будет размещаться фондохранилище Выборгского объединенного музея-заповедника.

"Коллекция музея довольно обширная - это больше 100 тысяч единиц хранения, поэтому фондохранилище займет все здание. Раньше фонды были "разбросаны" по объектам острова. В процессе проектирования мы решили, что лучше их собрать в одной точке", - пояснил Цой.

После открытия этих объектов реставраторы перейдут в другую часть замка. "Первые реставрационные работы здесь начались в 2017 году, всего на острове 24 объекта реставрации. Остров полностью не закрываем, поскольку это самый посещаемый туристический объект Ленинградской области. Поэтому мы сначала реставрируем нижнюю часть, потом верхнюю. На реставрацию первой половины потребовалось приблизительно 5 лет, столько же займет вторая", - сказал Цой.

Выборг основан шведами в XIII веке, он стал российским после Северной войны (1700-1721 годов.). В этом городе находится 350 объектов культурного наследия, главный из них - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. В Выборге проводится комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ. Ежегодно Выборг посещают более полумиллиона туристов.