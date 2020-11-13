Площадь под сев озимых в Карачаево-Черкесии увеличили на 7%

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Посевные площади озимых в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом и составили 24,3 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КЧР.

"Сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики осуществляют свою деятельность в штатном режиме. Осенние полевые работы продолжаются. Прогнозный сев озимых культур под урожай 2021 года составляет 24,3 тыс. га, увеличение по сравнению с прошлым годом составляет 7,0%. На сегодняшний день озимых культур посеяно на площади 23,2 тыс. га", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что на сегодняшний день посеяно 19,3 тыс. га озимой пшеницы, 3,49 тыс. га озимого ячменя, 50 га тритикале и 300 га озимого рапса. Нехватки семян не наблюдается. Ситуация на агропродовольственном рынке республики стабильна. По всем основным продуктам, которые составляют продовольственную корзину, регион обеспечивает свои потребности.