Астраханские власти планируют открыть дополнительные приюты для бездомных животных

АСТРАХАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области совместно с Минприроды РФ прорабатывают вопрос о создании новых приютов для безнадзорных животных в регионе. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города в связи с большим количеством бездомных собак в Астрахани. По данным пресс-службы СУ СК России по Астраханской области, за 2020 год в регионе зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения животных на людей.

"Мы в постоянном контакте с Министерством природопользования России, отрабатываем вопрос финансирования создания приютов для содержания животных без владельцев. От своих планов мы не отказываемся", - сказал Пашаев.

В начале 2020 года в Астрахани открылся первый муниципальный питомник для безнадзорных собак, рассчитанный на 300 мест. Власти региона планировали открыть еще несколько подобных приютов в районах области, а также расширить построенный приют еще на несколько сотен голов. Согласно правилам, животных в приюте стерилизуют, лечат, помечают специальной биркой, после чего возвращают на улицу. Максимальный срок нахождения животного в приюте, если оно не несет угрозы людям, 45 дней.

По данным муниципального учреждения Астрахани "Чистый город", с февраля 2020 года их сотрудниками было отловлено 980 собак, для 58 из них нашли хозяев. Как сообщила ТАСС глава Астрахани Мария Пермякова, сейчас администрация планирует привлечь еще одну компанию, которая будет отлавливать собак.